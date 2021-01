◇5급 승진 의결

▲농성2동장 직무대리 허순석 ▲유덕동장 직무대리 이종준 ▲감염병관리과장 직무대리 박희경

◇5급 전보

▲홍보실장 김동관 ▲체육관광과장 신정욱 ▲교통행정과장 김현남 ▲여성가족과장 김일 ▲교육청소년과장 전영채 ▲세무1과장 신행수 ▲민원봉사과장 신광혁 ▲건강증진과장 허미옥 ▲상무금호건강생활지원센터장 허성자 ▲상무1동장 류선석 ▲화정1동장 김남국 ▲화정4동장 심효정 ▲금호2동장 박미희 ▲동천동장 주정훈 ▲고령사회정책과장 송경애 ▲서창동장 김진수 ▲화정3동장 한미 ▲상무2동장 박연주 ▲기후환경과장 송민철 ▲양3동장 나문효 ▲공원녹지과장 박윤철 ▲건설과장 이학기 ▲주택과장 강경록

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr