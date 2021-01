김종인 "사면, 대통령이 판단해야… 조건 붙어선 안 돼"

[아시아경제 김영은 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 이명박·박근혜 전 대통령의 사면과 관련해 5일 "대통령이 사면해야겠다고 판단해 사면하면 그만이지, 이렇고 저렇고 조건이 붙는 건 옳지 않다"라고 말했다.

김 위원장은 이날 'KBS'뉴스에 출연해 "지금 두 전직 대통령이 이렇게 법의 심판을 받고 있고, 현직 대통령이 그것에 대한 판단을 어떻게 하고 있느냐에 달렸다고 생각한다"라며 이 같이 말했다.

이어 김 위원장은 "대한민국이 법치주의 국가이고, 법에 입각해서 재판이 진행됐거나 진행 중이어서 (그것을 두고) 왈가왈부하는 것은 옳지 않다고 생각한다"라고 말했다.

그러면서 "현직 대통령이 여러 가지 정보를 다 갖고 있다고 생각하기 때문에 자기가 가지고 있는 정보의 판단에 따라서 사면이라는 것이 현시점에서 필요하다고 생각하면 결심을 하면 그만"이라며 "그 이상의 그 이하의 것도 지금 논의할 필요가 없다"라고 밝혔다.

또한 김 위원장은 서울시장 재·보궐 선거에 대해 "단일화에 대해서 반대는 하지 않는다"라며 "최종적으로 후보 등록 직전에 야권이 협의해서 단일화할 수 있으면 가장 좋다고 생각한다"라고 말했다.

이어 "안철수 국민의당 대표가 먼저 서울시장 출마 선언을 하면서 자기가 단일화 후보로 나갔으면 좋겠다는 희망을 발표했다"라며 "국민의힘 후보자가 10명 가까이 시장 후보자를 신청하고 있고 거기서 가장 적합한 후보를 선출하는 게 당의 목표다. 다른 문제에 대해서는 지금 거론할 단계가 아니다"라고 말했다.

끝으로 김 위원장은 "국민의힘에 대한 비호감이 과거에 비해서는 지금 현저하게 줄고 있는 상황"이라며 "(국민의힘이) 정치적 변화를 지속하고 있는 상황이기 때문에 우리가 어느 계기를 잡을 수 있을 거라고 생각한다"라고 강조했다.

