제9기 도봉구 청소년참여위원회 신규위원 모집

도봉구 거주 및 재학 중인 만 9~24세 청소년 40명...최종합격자 2월 말 쌍문동청소년문화의집 홈페이지 통해 공지 예정...올 12월까지 활동하며 청소년 정책 모니터링 및 의견수렴, 제3회 도봉구 청소년참여예산제 기획 및 운영 등 활동

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 이달 2일부터 30일까지 제9기 도봉구 청소년참여위원회 ‘늘솔길’을 모집한다.

‘늘솔길’은 도봉구의 청소년 정책을 만들고 추진해가는 과정에서 청소년들이 주체적으로 참여할 수 있도록 마련된 제도적 기구로, ‘늘 푸른 소나무같이 푸른 청소년’을 의미한다.

도봉구 거주 및 재학 중인 만 9세에서 24세까지 청소년(생년월일 2012년1월1일생부터 1997년12월31일생까지 해당)은 누구라도 지원할 수 있으며, 모집인원은 40명 내외다.

지원을 희망하는 청소년은 도봉구청이나 쌍문동청소년문화의집 홈페이지에서 지원신청서, 자기소개서, 정책제안서, 개인정보동의서를 내려받아 작성한 뒤 이메일(gidal3733@naver.com)을 통해 제출하거나 쌍문동청소년문화의집으로 직접 방문하여 제출하면 된다.(쌍문동청소년문화의집 운영시간 화~토요일 오전 10~오후 5시)

최종합격자는 2월 말 쌍문동청소년문화의집 홈페이지에 공개될 예정, 위촉일로부터 올 12월까지 도봉구 청소년참여위원회로서 활동을 펼치게 된다. 단, 코로나19와 기관 사정에 따라 일정이 변경될 수 있다.

도봉구 청소년참여위원회는 아동친화도시 도봉구의 청소년 관련 정책 및 사업에 대해 모니터링과 자문·평가를 맡고 있으며, 올해로 제3회째인 도봉구 청소년참여예산제를 기획하여 운영하고 있다.

이 같은 활동에 따라 구는 도봉구청장 ‘위촉장’ 교부, 참여활동 우수자(모범청소년) 표창 수여, 봉사활동 참여시 봉사시간 부여 등 활동 특전도 부여할 계획이다.

이동진 도봉구청장은 이번 위원회의 성공적인 출발을 기대하며 “아동과 청소년이 권리의 주체로서 정책 결정에 참여할 수 있도록 제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr