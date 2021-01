기업은행, 토지보상 전담팀 ‘IBK 토지보상 코어 서포터즈’ 출범

토지보상 관련 컨설팅부터 자산관리 솔루션까지 지원

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 토지보상금을 받는 고객을 대상으로 자산관리 솔루션을 제공하는 ‘IBK 토지보상 코어 서포터즈(core-supporters)’를 출범한다고 6일 밝혔다.

서포터즈는 본점 자산관리전략부의 세무사와 부동산 전문가, 기업은행의 자산관리(WM)센터와 IBK투자증권의 프라이빗뱅커(PB)들로 구성된다. 전국의 WM센터를 거점으로 활용하고, IBK투자증권과 함께 마케팅을 진행해 시너지를 높일 예정이다.

토지보상 과정에서 필요한 양도·증여·상속·부동산 가치평가 컨설팅을 지원하고 토지보상채권에 대한 자산관리 솔루션을 제공한다. 또 금융소득종합과세, 증여신고 무료대행 등 특화서비스도 제공할 계획이다. 기업은행 관계자는 “신규 고객 확보와 새로운 이익기반 창출을 위해 서포터즈를 구성했다”며, “토지보상금, 용지보상채권에 대한 양질의 자산관리 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

