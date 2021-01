북한 8차 노동당대회, 5일 김정은 개회사와 함께 개막

북한 노동당 제8차 대회가 김정은 북한 국무위원장의 개회사와 함께 5일 개막했다.

조선중앙방송은 6일 "조선 노동당 제8차 대회가 2021년 1월 5일 혁명의 수도 평양에서 개막했다"며 김 위원장이 개회사를 했다고 보도했다. 대회에는 정치국 위원들이 참석했다고 방송은 덧붙였다.

방송은 "조선노동당 중앙위원회는 우리 혁명발전의 새로운 고조기, 장엄한 격변기가 도래한 시대적 요구에 맞게 당중앙위원회의 사업을 전면적으로 엄중히 총화하고 사회주의 위업의 보다 큰 승리를 쟁취하기 위한 정확한 투쟁방향과 임무를 명백히 재확정하며 실제적인 개선대책을 마련하기 위하여 우리 당의 성스러운 역사에서 8번째로 되는 당대회를 소집했다"고 전했다.

이번 대회 소집이 "사회주의 위업을 승리의 다음 단계에로 이행해나가려는 우리 당의 확고한 자신심의 표출인 동시에 영광스러운 조선노동당의 전투적 행로에서 커다란 의의를 가지는 특기할 정치적 사변으로 된다"고 밝혔다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr