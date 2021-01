靑 "선박 억류 매우 엄중하게 인식, 긴급 관계부처 회의"

文대통령, 국가안보실에 유관 부처와 긴밀한 협의 지시…구체적 대응방안, 외교부로 창구 단일화

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 이란이 한국 국적 선박을 억류한 사태와 관련해 긴급 관계부처 화상회의를 열었다.

강민석 청와대 대변인은 5일 "정부는 이번 우리 선박 억류사태를 매우 엄중하게 인식하고, 사건 발생 직후 서훈 국가안보실장이 문재인 대통령에게 상황을 보고한 뒤 어제 오후 4시56분부터 외교부, 해양수산부, 국방부 등이 참석하는 긴급 관계부처 화상회의를 열었다"고 밝혔다.

강 대변인은 "국가안보실이 유관 부처와 대응책을 긴밀히 협의하라는 대통령 지시에 따라 정부는 오늘도 오전 9시부터 국가위기관리센터에서 국가안보실을 중심으로 관계부처 및 국정원까지 참석하는 상황 점검 회의를 통해 범정부적으로 상황을 공유하고, 조율된 대책을 강구했다"고 설명했다.

강 대변인은 "오늘 오후 3시에는 서주석 국가안보실 1차장 주재로 NSC실무조정회의를 개최하는 등 상시적 대응체제를 가동하고 있다"면서 "이번 사태에 대한 정부의 구체적인 대응방안은 외교부로 창구를 일원화해서 설명할 것"이라고 덧붙였다.

