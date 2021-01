신도기연, 85억원 규모 디스플레이 제조장비 공급 계약

[아시아경제 박준이 기자] 신도기연 신도기연 290520 | 코스닥 증권정보 현재가 21,700 전일대비 150 등락률 +0.70% 거래량 248,695 전일가 21,550 2021.01.05 14:25 장중(20분지연) 관련기사 신도기연, 수소 연료전지 핵심장비 현대차 납품 경쟁력…합착 분야 압도적 기술력동학개미 올 한해만 순매수 50兆…대형주·언택트 위주 '사자'신도기연, 수소차 테마 상승세에 8.3% ↑ close 은 중국 우한에 있는 패널업체 'Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.'와 85억2122만원 규모의 디스플레이 패널 제조 장비 공급계약을 체결했다고 5일 공시했다.

계약금액은 2019년 연결 기준 매출 대비 10.05%다. 계약은 3월1일 종료된다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr