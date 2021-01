아이텍, 송정약품 인수 완료…"백신·전문의약품 사업 ‘본궤도’ 진입"

[아시아경제 유현석 기자] 아이텍 아이텍 119830 | 코스닥 증권정보 현재가 9,260 전일대비 240 등락률 -2.53% 거래량 2,889,192 전일가 9,500 2021.01.05 14:24 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 계좌가 수익으로 불탄다! 상승 예측 종목 TOP4아이텍에이치엔디, 동우텍과 업무협약…"콜드체인 사업 '박차'"아이텍 "삼성메디코스, 제이엘아이엔씨와 전략적 업무협약…유통채널 확대" close 은 5일 송정약품을 대상으로 한 유상증자 납입을 완료해 총 53%의 경영권 지분을 확보하며 인수를 완료했다고 밝혔다. 자회사인 아이텍에이치앤디, 송정약품과 동우텍으로 이어지는 3각 협력 관계 구축을 완성해 백신 및 전문의약품 유통 사업 체계를 갖췄다.

회사 관계자는 “세계적으로 코로나19 백신 접종이 시작되고 국내도 올해 1분기 내에 접종이 게시될 예정으로 유통 노하우와 콜드체인 기술을 보유하는 것이 매우 중요해졌다”며 “백신 유통과 배송에 오랜 경험을 축적한 송정약품과 독보적 콜드체인 ICT기술과 플랫폼을 보유한 동우텍의 협업체제 구축으로 확대되는 시장에 발빠르게 대응할 수 있을 것이며 이를 위한 유동성지원에 적극적으로 나설 것”이라고 밝혔다.

또 아이텍은 관련 업계와 협력해 콜드체인 공동물류센터 구축에 나설 계획이다. 최근 아이텍에이치앤디는 콜드체인 인프라를 보유한 동우텍과 업무협약을 맺고 기술 개발 및 마케팅 강화에 협력키로 했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr