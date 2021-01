홍남기 "실물·금융 괴리 우려 커져…자산 쏠림 부채 급증 유의"

5일 '2021년 범금융 신년 인사회' 신년사

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 속에서도 금융시장은 흔들림 없이 안정된 모습을 보여주었으나 실물과 금융 간 괴리에 대한 우려는 커지고 있다"고 말했다.

홍 부총리는 5일 발표한 '2021년 범금융 신년 인사회' 신년사에서 "급격히 늘어난 유동성이 자산 시장으로의 쏠림, 부채 급증 등을 야기할 가능성에 각별히 유의하며 세심하게 관리하겠다"며 이같이 밝혔다.

아울러 "아직 코로나 위기가 현재진행형임을 감안하여 향후 금융 지원이 정상화하는 과정에서 금융 안정을 저해하지 않고 연착륙할 수 있도록 '질서 있는 정상화'를 고민해 나가겠다"고 덧붙였다.

홍 부총리는 금융권의 협력과 역할을 당부했다. "무엇보다 금융권이 그리고 금융인 여러분께서 솔선해달라"며 "금융 자체의 혁신과 안정을 도모해 주길 당부드린다"고 덧붙였다.

홍 부총리는 또 "코로나 위기를 극복하고 회복 경로로 가기 위해서는 올해 실물시장을 뒷받침하는 금융 지원이 매우 중요하다"고 진단했다.

이어 "집합 제한업종 임차 소상공인 특별 지원 프로그램 등 맞춤형 금융 지원이 소상공인들에게 가뭄의 단비가 될 수 있도록 적극적인 지원을 부탁드린다"고 당부했다. 그러면서 "금융권을 비롯한 경제주체가 심기일전하고 힘을 모아 올해 반드시 위기 극복-경기 회복-경제 반등을 이뤄내자"고 밝혔다.

