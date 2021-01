엔씨, CJ ENM과 합작법인 설립…콘텐츠·플랫폼 사업 '맞손'

[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 CJ ENM과 콘텐츠 사업을 위해 손을 잡았다.

5일 엔씨소프트에 따르면 양사는 콘텐츠, 디지털 플랫폼 분야 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양사는 연내 합작법인을 설립할 예정이다. 엔씨의 IT 기술력과 CJ ENM의 엔터테인먼트 비즈니스 노하우를 접목해 다양한 콘텐츠 사업을 전개한다는 계획이다.

엔씨는 보유한 각종 IT 기술들을 게임 뿐 아니라, 다양한 분야로 확장해 활용하고 있다. 내년 초에는 K팝 스타들과 팬들이 소통하는 플랫폼인 '유니버스' 출시도 앞두고 있다.

김정하 엔씨 엔터사업실장은 "양사가 보유한 역량이 다른 만큼, 시너지를 통해 의미 있는 결과를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.

이선 CJ ENM 음악콘텐츠본부 음악사업부장은 "CJ ENM의 콘텐츠 제작,사업 역량과 엔씨의 IT플랫폼 기반 사업 역량을 합쳐 미래 엔터테인먼트 산업의 트렌드를 리드해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

