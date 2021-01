이낙연 "사면론, 유불리 생각했으면 말 안했을것...질책 달게 받겠다"

[아시아경제 원다라 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 자신이 꺼낸 '이명박·박근혜 전 대통령 사면론'에 당내 반발이 이어지고 있는것과 관련해 "의견수렴이 어려운 사안"이라며 "(정치적) 유불리만 생각했다면 말하지 않았을 것이라고 말했다.

이 대표는 4일 KBS 뉴스9에 출연해 "두 전직 대통령의 범죄를 용서할수는 없다. 그러나 국민들의 마음을 모으는 방법으로서 검토할만하다고 생각해서 말씀드렸다"면서 "당에서 국민의 공감대와 당사자의 반성이 중요하다고 정리했다"고 말했다. 이어 "(당내) 의견 수렴 없이 한 것은 참 아쉬운 일이다. 그러나 의견 수렴이 어려운 사안"이라면서 "그럼에도 불구하고 절박한 심정에서 말씀드렸다"고 강조했다.

대선 주자 지지율 부진에 승부수를 던진것이라는 비판에 대해선 "저의 이익만 생각했다면 이런 이야기를 하지 않는다. 유불리만 생각했으면 말 안 했을 것"이라고 잘라 말했다. 또 "언제 한다는 것은 아니고 적절한 시기가 오면 건의를 드리겠다 이렇게 했다"며 "이제 결정은 제가 하는 게 아니다. 저에 대한 질책도 달게 받겠다"고 말했다.

두 전직 대통령이 반성해야 한다는 대목에 국민의힘이 반발하고 있는것에 대해선 "참 답답한분들"이라며 "국민의 마음을 생각한다면 미안한 마음이 당연히 있어야 한다. 그 당의 비상대책위원장이 사과를 왜 했나, 그걸 생각해야 한다"고 강조했다.

한편 이 대표는 서울·부산시장 보궐선거 전망에 대해선 "보도되고 있는 선에서 경쟁을 하게 될것"이라며 "이기도록 노력해야겠다"고 말했다. 또 "도심 고층화 문제, 용적률 완화 이런것들은 있을수 있다고 생각한다. 이제까지는 주거용지가 아니었지만 주거용지로 편입될수 있는 곳이 있다. 그런 땅을 확보해서 주택을 공급하는 것도 가능하리라 생각한다"고 말했다.

동부구치소 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 발생이 이어지고 있는것과 관련해선 "동부 구치소 문제는 국가관리시설에서 그런 일이 있었다는 건 참으로 죄송하다. 백신에 대해서도 한때나마 국민들께 우려를 드렸던것 또한 사과드린다"고 말했다. 3차재난지원금 지급시기에 대해선 "코로나19가 진정되어야 한다. 코로나가 한창 퍼지고 있는데 소비하십시오, 하면 방역에 나쁜 영향을 줄수 있다'고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr