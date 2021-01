장제원 “민주당, 친문 패권주의 지배…김종인 비대위 겸손해져야”

"국민의힘, 뺄셈의 정치 답습 아닌지 반성해야"

[아시아경제 임춘한 기자] 장제원 국민의힘 의원은 5일 이명박·박근혜 전 대통령 사면 논란과 관련해 “친문 핵심 의원이라는 분이 나서 명색이 당대표가 제기한 사면론을 개인의 정치적 소신이라며 일축했다”며 “강성 친문 세력의 입맛에 맞지 않으면 전당대회에서 선출된 정통성 있는 당대표마저도 일개 개인으로 치부되는 소름끼치는 일이 벌어지고 있다”고 비판했다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “더불어민주당은 어느새, 강성 친문 세력의 눈 밖에 나면 당대표가 아니라 그 누구도 생존할 수 없는 친문 패권주의가 지배하는 정당이 되어 버렸다”며 “연일 친문 강성 지지층의 반발에 부딪쳐 꼬리내리는 이낙연 민주당 대표뿐만 아니라 추미애 법무부 장관, 김두관 민주당 의원 등 야심을 가진 정치인들이 그들에게 눈도장을 찍기 위해 몰상식적인 기행을 일삼고 있으니 기가 찰 노릇”이라며 이같이 말했다.

장 의원은 “민주당은 과거 친노 패권주의라는 선민의식에 찌든 순혈 운동권 출신 지배계급의 패권놀음에 정권까지 잃고 81석 짜리 정당으로 전락했었다. 그 친노 패권주의의 망령이 이제 친문 패권주의로 환생하여 또다시 민주당을 집어 삼키고 있다”며 “180석의 거대한 민주당 또한 친문 강성 지지층에 좌초되어 침몰하고 있다“고 지적했다.

장 의원은 “국민의힘도 예외가 될 수는 없다. 진박 감별사, 친박 학살, 만사형통, 문고리 3인방, 십상시, 청와대 얼라들 등 실체가 있었던 없었던 유치찬란한 신조어를 만들어 냈던 우리들의 일그러진 과거의 모습들을 잊지 말아야 한다”며 “그 징글징글했던 배척의 정치, 뺄셈의 정치, 독선의 정치를 개혁이라는 포장지만 새로 입혀 그대로 답습하고 있는 것은 아닌지 반성해야 한다”고 밝혔다.

장 의원은 “김종인 비대위는 국민 앞에 겸손해져야 한다. 나를 버리고 모두를 끌어 안을 수 있을 때 국민들께서 집권의 기회를 줄 것이라 믿는다”며 “권력에 취해 오만하고 과격해진 민주당, 반사이익에 취해 계산기 두드리기에 바쁜 국민의힘, 먼저 깨어나는 쪽이 운명을 건 선거에서 이길 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr