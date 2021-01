UAE行 한국 유조선, 이란에 나포…정부 "조기 억류 해제 요청"(종합)

외교부 "청해부대, 사고 해역으로 이동 중"

걸프 해역에서 나포, 이란 혁명수비대 "해당 선박 해양 환경 규제 반복 위반" 주장

한국인 5명 포함 선원 20여명 탑승…선사측 "공해상서 나포, 환경오염 없었다" 주장

[아시아경제 임철영 기자] 사우디아라비아에서 출발해 아랍에미리트(UAE)로 향하던 한국 국적 유조선이 걸프 해역(페르시아만)에서 이란 혁명수비대에 의해 나포됐다. 한국 정부는 해당 선박의 억류 상황 파악과 함께 선원 안전을 확인하고 선박 조기 억류 해제를 요청 하고 있다.

AP, AFP 등 주요 외신은 4일(현지시간) 이란 반관영 파르스통신을 인용해 이같이 보도했다. 파르스통신은 "이란 혁명수비대가 걸프 해역에서 한국 선박을 나포해 항구로 이동시켰다"라며 "이 유조선에는 한국 국기가 달려 있었고 기름 오염과 환경 위험을 이유로 나포했다"고 전했다.

이후 이란 혁명수비대도 성명을 내고 이날 오전 10시께 걸프 해역에서 한국 유조선 '한국케미'를 나포했다면서 "해당 선박이 해양 환경 규제를 반복적으로 위반한 데 따른 것"이라고 설명했다. 그러면서 "이번 나포는 호르무즈 주 검찰과 항만청의 요구에 따른 것이고 사건은 사법 당국이 다루게 될 것"이라고 덧붙였다.

앞서 선박 정보 사이트 '마린 트래픽'은 한국 국적 유조선인 'MT-한국케미호'가 이란 영해에서 포착됐다고 밝혔다. AP통신은 선박이 사우디아라비아에서 UAE의 푸자이라를 향해 이동하던 중이었으며 선박 소유주는 부산에 소재한 디엠쉽핑(DM Shipping)이라고 전했다.

그러나 선박의 선사인 한국케미측은 이한 혁명 수비대가 접촉한 해역은 공해상이었고 현지 언론의 보도한 환경오염을 일으키지 않았다고 주장했다. 선사에 따르면 해당 선박에는 한국인 선원 5명과 미얀마인 11명, 인도네시아인 2명, 베트남인 2명 등 모두 20여명이 승선한 것으로 전해졌다.

이에 외교부와 주이란대사관은 상세 상황 파악과 함께 이란 당국에 조기 억류 해제를 요청하고 있다. 외교부 당국자는 "4일 오후 호르무즈 해협의 오만 인근 해역에서 항해 중이던 한국 국적 선박 1척이 이란 당국의 조사 요청에 따라 이란 해역으로 이동 중인 것으로 확인했다"면서 "선박 억류 관련 상세 상황 파악과 함께 선원 안전을 확인하고 선박 조기 억류 해제를 요청 중"이라고 밝혔다.

이어 "현재 청해부대(최영함)가 사고 해역으로 이동 중이며 인근 해역을 항해 중인 우리 선박에 대해 안전조치를 취했다"고 덧붙였다.

이란은 현재 미국의 공격으로 사망한 거셈 솔레이마니 전 쿠드스군 사령관의 1주기를 맞아 반미 목소리가 커진 상황이다. 호세인 살라미 혁명수비대 총사령관은 지난 2일 아부 무사 섬의 주둔 부대를 방문한 자리에서 "적의 어떠한 적대 행위에도 단호하고 강력한 타격으로 대응하겠다"고 밝혔었다. 이에 미국은 이란의 보복에 대비하기 위해 핵 추진 항공모함과 오하이오급 핵잠수함을 걸프 해역에 배치하고 B-52 전략핵폭격기도 출격시켰다.

