확진자 없다는 北, 국제단체 통해 코로나 백신 요청

[아시아경제 조현의 기자] 북한이 비정부기구인 세계백신면역연합(Gaviㆍ가비)에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 받기 위한 신청서를 제출한 것으로 전해졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 4일(현지시간) 이같이 보도했다. 가비는 코로나19 백신을 전 세계에 공급하기 위한 '코백스(COVAX)' 협의체를 주도하고 있다.

WSJ에 따르면 가비 대변인은 북한의 백신 신청 여부에 대해선 언급하지 않으면서 "각국의 백신 수요를 산출하고 있으며 곧 새로운 정보를 제공할 것"이라고 말했다.

가비는 지난달 선진국이 공여한 자금으로 개발도상국에 백신을 공급하는 '코백스 선구매공약매커니즘'(COVAX AMC) 대상인 92개 저소득 국가 중 86개국이 백신 신청서를 냈다고 밝혔다.

WSJ은 또 복수의 관계자를 인용해 북한이 최근 몇 주 사이 몇몇 유럽국가 대사관에 백신 확보 방안을 문의했다고도 전했다.

현재까지 북한은 공식적으론 코로나19 확진자가 한 명도 나오지 않았다.

