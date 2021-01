[아시아경제 이민지 기자] 삼양통상 삼양통상 002170 | 코스피 증권정보 현재가 63,200 전일대비 500 등락률 +0.80% 거래량 17,924 전일가 62,700 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 허서홍 GS 전무, 자사주 3만3000주 매수12월 3일 코스피, 7.85p 내린 2084.07 마감(0.38%↓)[e공시 눈에 띄네]코스피-25일 close 은 4일 군포공장에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 발생으로 한시적 중단을 실시한다고 공시했다. 생산중단 분야의 매출액은 1898억원으로 지난 2019년 매출액 대비 98.8%에 달한다.

회사 측은 “방역활동을 실시하고 있으며 밀접 접촉자는 코로나19 검사 진행 및 자가격리 중”이라며 “자회사인 중국 청도공장을 최대한 활용해 국내 위탁생산 확대와 보유재고 사용으로 발주처의 긴급한 물량에 대응할 것”이라고 말했다. 생산재개 예정일자는 오는 15일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr