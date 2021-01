손학규 “MB·朴 사면 반대 안타까워…나라가 어디로 가나”

“사면은 국민통합 첫걸음…與, 변명과 집착뿐”

“법률적 면죄부나 용서 아닌 정치적 타협”

“靑, 이정도로 공론화됐으면 책임져야”

[아시아경제 임춘한 기자] 손학규 전 바른미래당 대표는 4일 이명박·박근혜 전 대통령 사면 논란과 관련해 “참으로 안타깝다”며 “나라가 어디로 가나, 사면론의 진행과정을 지켜보면서 느낀 나의 절망”이라고 밝혔다.

손 전 대표는 이날 페이스북에서 “사면은 국민통합의 첫걸음”이라며 “어제 발표된 더불어민주당 최고위원회의 입장은 참회는커녕 내가 우려했던 변명과 집착뿐이었다”며 이같이 말했다.

손 전 대표는 “두 전직 대통령이 사과도 안했는데 웬 사면이냐는 게 반대론자들의 주장이다. 전직 대통령에게 요구하는 사과는 사면과 어울리는 말이 아니다”라며 “오늘 우리가 말하는 사면은 법률적 면죄부나 용서가 아니라 정치적 타협이다. 국민 통합을 위한 대통령의 정치적 결단일 뿐”이라고 강조했다.

손 전 대표는 “이낙연 민주당 대표가 청와대와 사전 교감했느냐가 관심사인데 생각해 보면 알 일이다. 우리나라 여당의 정치 풍토상, 이 대표의 정치적 경향상 대통령의 뜻과 어그러지는 행위를 하지는 않았을 것”이라며 “직접적인 언급은 없었더라도 대통령의 뜻이 그런데 있었음을 간파한 것은 틀림없다. 그러나 일부 민주당 당원들은 이런 대통령의 정치적 결단에 대해 제동을 걸고 있는 것”이라고 지적했다.

손 전 대표는 “청와대는 사면론에 대해 침묵을 지키고 있지만 이 정도로 공론화되었으면 책임은 대통령이 져야 한다. 이것이 대통령의 리더십”이라며 “국민 분열로 가느냐 국민 통합으로 가느냐는 대통령이 이끌기 마련이다. 사면은 반대파 국민까지 끌어안고 포용하는 통합의 길이라고 그들을 설득해야 한다”고 밝혔다.

손 전 대표는 “실제로 나 자신도 두 전직 대통령과는 정치적 대립관계에 있었다. 그들의 정치 행위에 대해서는 불만이 많다. 잘못도 많다. 그러나 국민 통합을 위해서 그들의 사면을 주장하는 것”이라며 “우리는 과거를 씻고 새 시대로 나가야 할 시점에 와있다”고 말했다.

