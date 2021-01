PKF서현, '에너지 전문가' 이성오 본부장 영입

[아시아경제 박지환 기자] PKF서현회계법인은 올해 에너지컨설팅본부를 신설하고 본부장으로 이성오 전 SK E&S본부장을 영입했다고 4일 밝혔다.

이 신임 본부장은 에너지기업에 대한 전략 컨설팅, 에너지 밸류체인(Value chain) 컨설팅, 에너지 전환 자문 및 에너지 기업의 인수합병(M&A), 원가 검증 등을 총괄하는 업무를 맡는다.

이 본부장은 SK E&S LNG사업 본부장, 강원도시가스 대표이사를 거쳐 보성 에너지사업 총괄 부사장, 한양 가스사업단장 등을 역임하는 등 35년 이상을 가스 및 발전 및 신재생에너지분야 전문가로 활약했다.

PKF서현 관계자는 "정부의 2050년 기준 탄소 중립선언, 신재생에너지 비중확대 등 9차 전력수급기본계획에 따른 전력산업 구조개편이 국내 전 산업분야에 매우 큰 영향을 미칠 것"이라며 "풍부한 실무경험과 폭넓은 전문지식을 보유한 외부 인재를 영입해 에너지산업에서의 경쟁력을 강화할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

