새 시대 접어든 코스피…사상 첫 2900 돌파

코스닥도 970 돌파…연말 상승장 지속 분위기

[아시아경제 이민우 기자] 새해 첫 증시에서 코스피가 2900을 사상 처음으로 돌파했다.

4일 오전 10시48분 기준 코스피가 2901.46을 기록했다. 이후 상승폭을 벌리며 오전 11시8분께 2921.31를 기록하며 역대 최고치를 갈아치웠다. 지난해 말 상승장이 새해 첫 증시에서도 지속되는 분위기다. 코스닥 시장에서는 개장 초반 972.64를 기록하며 2000년 9월15일 992.50 이후 20년만의 최고치를 기록했다.

개인들의 강력한 매수세가 지수 견인을 이끈 것으로 풀이된다. 개인들은 코스피에서만 7638억원을 순매수했다. 코스닥에서도 1950억원어치를 사들였다. 양 시장에서 1조원 가까이 사들인 셈이다.

반면 외국인과 기관들은 순매도를 보이며 차익실현에 나서는 모양새다. 코스피시장에서 외국인과 기관은 각각 706억원, 7043억원을 순매도했다. 코스닥 시장에서도 각각 713억원, 1211억원어치를 팔아치웠다.

시가총액 상위 종목 대부분이 상승세다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 19,000 등락률 +9.90% 거래량 3,822,042 전일가 192,000 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주[클릭 e종목] "얄미운 환율"…현대글로비스 4Q 영업익 전년比 18%↓ 전망외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수 close 와 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 294,500 전일대비 39,000 등락률 +15.26% 거래량 1,031,196 전일가 255,500 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대모비스, 전동화 매출 성장 기대"기다리던 전기차 시대…현대모비스 도약 신호탄중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG' close 는 각각 15.2%, 9.3% 상승했다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 875,000 전일대비 51,000 등락률 +6.19% 거래량 387,645 전일가 824,000 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [신년사] 김종현 LG에너지솔루션 사장 "'안전'과 '신뢰' 타협하지 않겠다"외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수한정애 환경부장관 후보자 "탄소중립 성과 내겠다" 강조 close (5.5%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 6,000 등락률 +5.06% 거래량 3,621,399 전일가 118,500 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG''올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감 close (4.6%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 658,000 전일대비 30,000 등락률 +4.78% 거래량 322,732 전일가 628,000 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [신년사]전영현 삼성SDI 사장 "시장 기회를 우리 기회로 만들자"외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수[주간HOT종목]삼성SDI, 외국인·기관 순매수↑…신고가 행진 close (4.6%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 2,000 등락률 +2.47% 거래량 17,610,960 전일가 81,000 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 美 임상승인 임박! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 동물치료 최대효과 발표! 강하게 터집니다!삼성전자, 에너지 소비효율 1등급 상업용 에어컨 확대“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (0.8%) 등의 순이었다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 346,500 전일대비 12,500 등락률 -3.48% 거래량 947,225 전일가 359,000 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.48%외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수국내 백신 임상 돌입! ‘ㅇㅇㅇ’ 유사하다! 상온 유통도 가능!! close (-2.9%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 3,000 등락률 -1.03% 거래량 387,718 전일가 292,500 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG'황소장 이끈 동학개미, 수익률 '홈런' close (-1.2%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 8,000 등락률 -0.97% 거래량 87,561 전일가 826,000 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG''올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감 close (-0.3%) 등은 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr