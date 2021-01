[클릭 e종목]"현대에너지솔루션, 올해 그린뉴딜 수혜 가속화"

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 4일 현대에너지솔루션 현대에너지솔루션 322000 | 코스피 증권정보 현재가 40,500 전일대비 650 등락률 +1.63% 거래량 156,853 전일가 39,850 2021.01.04 11:19 장중(20분지연) 관련기사 한수원, 전남 고흥 해창만 300MW 태양광 사업 추진현대에너지솔루션, 전력저장장치(ESS) 테마 상승세에 4.36% ↑[특징주] 승기 잡은 바이든…수혜 종목 한화솔루션 등 친환경주 ↑ close 에 대해 올해 세계 태양광 시장이 제2차 성장기에 진입하는 등 그린 뉴딜 수혜가 가속화할 것이라고 전망했다. 이에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가 5만2000원을 제시했다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 "지난해 글로벌 태양광 시장은 예상치 못한 코로나19 발생으로 인해 전년대비 마이너스 성장이 불가피할 것으로 예상됐지만 중국, 미국 및 유럽 등 주요국 수요가 양호함에 따라 설치량이 전년대비 증가 할 것으로 보인다"고 전망했다.

특히 올해 각국 정부의 경기부양을 위한 인프라 투자 중 특히 친환경 인프라 투자가 증가할 것이란 예상이다. 미국의 경우 민주당 정부가 파리기후협약에 재가입할 것으로 예상됨에 따라 태양광을 중심의 신재생에너지 보급이 더욱 더 가속화 될 것으로 예상된다.

이상헌 연구원은 "그리드패러티 도달 및 기후변화 이슈로 올해 세계 태양광시장은 전년대비 20% 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라 제2차 성장기에 진입할 것으로 기대된다"고 말했다.

지난해 8월 750MW 증설 완료로 태양광 모듈 CAPA는 기존 600MW 에서 1350MW 로 2배 이상 확대됐다. 이번 증설로 가격이 비교적 높게 형성된 제품 생산량이 증가하면서 미국 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것이란 설명이다.

이 연구원은 "그린뉴딜 정책 등으로 국내 뿐만 아니라 미국 등의 태양광 시장이 확대될 것"이라며 "그릴뉴딜 정책 등이 본격화 되면서 올해 실적 역시 점프업 될 것으로 보인다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr