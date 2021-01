北, 8차 당대회 개최 여부 미공개…김정은 충성·방역전 강조

북한 제8차 노동당 대회의 유력한 개최일로 점쳐졌던 4일을 맞아 북한은 이날 오전까지도 대회 개최 여부를 공개하지 않았다. 그러나 내부 분위기 조성에 적극 나서는 모습은 이날도 관찰됐다.

노동당 기관지 노동신문은 당대회 개최일과 관련해 이날 구체적인 보도를 내놓지 않았다. '마음의 신들메(신발끈)를 더욱 조이자'라는 제목의 4면 기사에서 "8차 대회를 앞둔 시점"이라며 당대회 개최가 임박했음을 시사하는 데 그쳤다. 대신 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 '비상방역전'에 각성을 주문하는 한편 김정은 북한 국무위원장에 대한 충성을 거듭 강조하는 데 지면을 대거 할애했다.

신문은 '온 나라에 차 넘치는 불같은 신념의 맹세' 제목의 1면 기사에서 "원수님 따라 당 제8차 대회가 열리는 뜻깊은 올해를 조국 청사에 특기할 승리의 해로 빛내는 것이 천만군민의 확고부동한 의지"라고 했다. 2면 '불굴의 정신력으로 새로운 승리를 향하여 힘차게 앞으로!'라는 제목의 기사에서는 김 위원장이 전 주민들에게 보낸 친필 서한을 언급하며 "우리 인민은 천백배로 다지고다져온 무진막강한 정신력을 다시금 총폭발시켜 조국의 존엄과 위용을 또다시 만천하에 과시할 것"이라고 했다.

아울러 코로나19에 대한 철저한 대비도 당부했다. 신문은 "모든 성원이 세계적인 보건위기 상황에 대처해 최대로 각성ㆍ분발해야 한다"며 "특히 출퇴근시간을 비롯하여 대중교통수단을 이용할 때 마스크 착용, 손소독은 물론 거리두기도 무조건 철저히 보장하여 비상방역사업에 지장을 주는 자그마한 틈도 나타나지 않게 늘 각성하여야 한다"고 했다.

북한은 지난달 29일 당 정치국회의를 열고 '1월 초순(1월 1~10일 사이)에 당대회를 개최할 계획'이라고만 밝힌 상태다. 통일부는 "비상방역 상황 등을 고려하면 이번 대회는 3~4일 일정으로 진행될 것"이라고 전망했다. 김 위원장의 생일(1월 8일)을 고려하면, 4일이나 5일께 대회가 열릴 것으로 관측된다. 정부는 개최 동향을 주시하면서 대회 안건과 메시지에 특히 주목하고 있다. 통일부는 이번 8차 당대회에서 ▲김정은 위원장 지위 격상·강화 ▲자력갱생 기조하 새로운 경제발전 5개년계획 제시 ▲남북대화 제의 등 대남 메시지 발신 여부 등에 주목해야 한다고 밝혔다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr