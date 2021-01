[신년사]구현모 "KT, 사회 어려움 처했을 때 앞장서야"

[아시아경제 구채은 기자] 구현모 KT 대표(사진)가 “불확실성이 커진 지금, 우리의 역량과 기술, 열정으로 혁신의 돌파구를 만드는 선도 회사로 거듭나야 한다”고 말했다.

구현모 대표는 4일 서울 광화문 KT이스트빌딩에서 가진 '라이브 랜선 신년식'에서 “KT는 보통의 대기업과 달리, 국가와 사회가 어려움에 처했을 때 앞장서야 하는 기업”이라며 이같이 밝혔다. 이번 신년식은 최장복 노조위원장이 참석한 가운데 직원 50여명이 함께 했다. 신년식은 KT그룹 사내방송인 KBN을 통해 그룹의 모든 임직원들에게 생중계됐다.

구 대표는 KT의 책임감과 사명감을 강조했다. KT는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려운 상황에 처한 개인과 소상공인, 기업들을 위해 무엇을 할 수 있는지 고민해야 한다고 했다. KT는 올 한 해를 어떻게 보내느냐가 KT그룹의 미래를 결정할 것이라고도 덧붙였다.

이날 신년식은 ‘우리 모두가 함께 만들어가는 디지코(Digico·디지털 플랫폼 기업)’를 주제로 진행됐다. 구 대표는 KT가 디지털 플랫폼 기업으로 도전할 준비를 마쳤다고 밝혔다. 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드의 경쟁력으로 미디어·콘텐츠, 로봇, 바이오 헬스케어 등 신사업에 도전해야 하는 시점이라는 설명이다. 또 경영 키워드로 ‘고객 중심 사고’와 ‘일하는 방식의 변화’를 꼽았다.

구현모 대표는 “고객의 삶의 변화와 다른 산업의 혁신을 리딩해 대한민국 발전에 기여하는 것이 KT의 숙명”이라며 “KT는 통신 사업자라는 기존의 틀에서 벗어나 디지털 플랫폼 기업으로 당당하고 단단하게 변화해야 한다”고 강조했다.

한편 KT는 오프라인 시무식을 생략하는 한편, 코로나 상황에서 사회적 책임을 다하고자 경기도 평택시 박애병원에 코로나 환자 돌봄을 위한 의료장비를 지원한다. 이번 지원은 임직원들이 모은 사랑나눔기금에 회사 기부금을 더해 진행된다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr