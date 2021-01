SSG닷컴, '키엘' 한정판 알비백 증정 이벤트 실시

[아시아경제 차민영 기자] SSG닷컴은 오는 4일 오전 9시부터 17일까지 총 2주 간 뉴욕 코스메틱 브랜드 ‘키엘’과 손잡고 한정판 알비백(새벽배송용 보랭가방)을 사은품으로 증정하는 특별 이벤트를 펼친다.

SSG닷컴은 일반 알비백의 10% 크기로 총 3만개의 ‘키엘 알비백’을 한정 제작해 새벽배송으로 7만원 이상 구매한 고객에게 선착순으로 증정한다. 단 첫 주문 고객에 한해서는 구매금액과 관계 없이 이벤트 응모 후 추첨을 통해 받아볼 수 있도록 했다. 이와 별도로 이벤트 기간 내 새벽배송 주문 고객 선착순 10만명에게는 키엘 ‘촉촉 보습 샘플 키트’를 증정할 계획이다.

SSG닷컴은 키엘은 ‘친환경’ 가치를 공동으로 추구한다는 점에서 이번 협업을 추진하게 됐다고 설명했다. SSG닷컴은 2019년 6월 새벽배송을 시작하며 반영구적 사용이 가능한 알비백을 도입해 스티로폼 박스와 같은 포장재를 크게 절감한 바 있다. 키엘 역시 재활용이 가능한 소재로 만든 포장재를 사용하고, 다 쓴 병을 수거하는 ‘공병 재활용 캠페인’을 시행하는 등 환경보호에 앞장서고 있는 대표 뷰티 브랜드다.

이처럼 SSG닷컴은 알비백으로 친환경 배송 패러다임을 제시하는 것은 물론, 실용성과 감각적인 디자인을 끊임없이 결합하는 마케팅 전략을 펼쳐 주목 받고 있다.

실제로 SSG닷컴은 지난해 1월 패브릭 전문 브랜드 ‘키티버니포니(KBP)’와 협업해 10만개 한정으로 알비백을 제작, 신규 주문 고객에게 선착순으로 제공해 좋은 반응을 얻어냈다. 마찬가지로 6월에는 아이스크림 브랜드 ‘하겐다즈’와 한정판 미니 알비백 2만개를 제작했고 5일만에 준비 물량이 모두 소진됐다. 지난 10월 신세계그룹 ‘쓱데이’ 행사 때도 스타벅스 알비백을 10만개를 제작해 인기를 끌었다.

한편, 이번 이벤트 기간 동안 한정판 알비백 선착순 증정 외에도 SSG닷컴에서만 구입할 수 있는 '키엘 단독 패키지 상품'도 판매된다. '울트라 훼이셜 크림 125㎖'와 '자외선 차단제', '칼렌듈라 꽃잎 토너' 등 5종 을 묶은 '울트라 훼이셜 크림 점보세트'가 대표 상품이다.

이종훈 SSG닷컴 마케팅담당은 “친환경이라는 공통된 가치를 추구하는 SSG닷컴과 키엘이 콜라보레이션을 진행하게 됐다"며 "앞으로도 친환경 배송 패러다임을 선도하기 위해 차별화된 마케팅을 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr