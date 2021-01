7월부터 3기 신도시 '사전청약' 시작…3만호 조기공급

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 오는 7월부터 3기 신도시와 수도권 내 일부 공공택지의 공공분양주택을 대상으로 사전청약을 시행한다고 3일 밝혔다.

7월 인천계양을 시작으로, 7~8월 남양주진접2, 성남, 의왕, 서울 노량진 수방사부지, 9~10월 남양주왕숙2, 성남, 시흥 등에서 사전청약이 시행될 예정이다.

11~12월 중에는 남양주, 고양 등 3기 신도시와 함께 과천, 안산 등에서 사전청약을 실시해 올해 총 3만호를 조기공급한다. 예정된 나머지 물량 3만2000호는 내년에 입주자를 모집한다.

정부는 사전청약제를 위한 제도개선도 추진 중이다. 사전청약 근거 마련을 위한 공공주택 특별법 시행규칙 개정을 이달 중 완료할 계획이며, 입주예약자 모집·선정 등에 대한 세부사항을 규정하는 지침도 다음달까지 마련된다.

사전청약 후 사업이 지연돼 입주가 늦어지는 일이 발생하지 않도록 3기 신도시 등 사전청약 대상지구의 지구계획 수립, 토지보상 등 절차도 차질 없이 추진한다.

국토부에 따르면 지난해 8월 3기 신도시 홈페이지가 개설된 이후 5개월간 방문자가 270만명을 돌파하고, 30만명이 '청약일정 알리미 서비스'를 신청하는 등 3기 신도시에 대한 국민 관심이 매우 높은 상황이다.

청약일정 알림 신청자의 신도시 선호도는 하남교산(20%), 과천(18%), 고양창릉(17%), 남양주왕숙(15%), 부천대장(14%), 인천계양(10%) 순으로 나타났으며 특정 지역에 대한 과도한 쏠림 현상은 없었다.

정부는 신청자의 40%가 서울 거주자인 만큼 3기 신도시가 공급되면 서울로 집중되고 있는 주택 수요가 일부 분산될 것으로 보고 있다.

국토부는 3기 신도시 사전청약과 교통계획, 주택평면 등 보다 다양한 정보를 제공하기 위해 기존 홈페이지를 '종합정보포털'로 개편한 바 있다.

홈페이지 '사전청약 안내' 메뉴에서는 사전청약 방법, 자격요건 등에 대해 쉽게 확인할 수 있다. 청약일정 알리미를 신청하면 관심지구의 사전청약, 본청약 일정 등을 3~4개월 전 제공받을 수 있으며, 교통대책 등 주요 계획 진행상황도 정기적으로 안내받을 수 있다.

