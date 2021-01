폴란드 마천루에 뜬 LG 옥외광고…'미래는 이곳에 있다'

[아시아경제 김혜원 기자] LG가 가전과 배터리의 전진기지인 폴란드 수도 바르샤바에 위치한 초고층 건물인 '옥스포드 타워'에 옥외 광고를 설치하고 새해부터 LG 브랜드 알리기에 나섰다.

LG는 3일 폴란드가 중요한 글로벌 생산기지로 역할을 하는 가운데, LG 브랜드 이미지를 제고하기 위해 옥외 광고를 시작했다고 밝혔다.

42층 건물 상단에 위치한 옥외 광고는 가로 26.4m, 세로 4m의 크기로, LG 로고와 함께 '미래는 이곳에 있다(Future is here)'는 문구를 담고 있다.

LG는 현재 폴란드 므와바 시에 위치한 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,500 등락률 +2.66% 거래량 1,533,422 전일가 131,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 90여종의 제품 할인…30일까지 '한마음 동행 페스타'LG전자, 전장사업 강화…新성장 동력확보기다리던 전기차 시대…현대모비스 도약 신호탄 close OLED TV 생산 공장과 브로츠와프 시 LG화학 배터리 생산 공장을 가동하며 폴란드를 유럽 시장의 거점으로 삼고 있다.

LG 관계자는 "광고가 설치된 바르샤바 중앙역 지역은 교통의 중심지로, 일 평균 유동 인구가 약 100만명에 달해 이곳을 지나는 많은 사람들에게 LG 브랜드를 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

LG는 폴란드 바르샤바에 이어 LG화학 전기차 배터리 생산 공장이 있는 브로츠와프에도 옥외 광고를 운영한다는 계획이다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 87,500 전일대비 1,500 등락률 +1.74% 거래량 569,772 전일가 86,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 구광모 "내년에도 불확실성 커, 기본에 충실해야"외국인, 4주만에 '사자' 전환대기업 내부거래 공시위반 여전…총수있는 기업 상표권사용료 ↑ close 는 영국 런던의 '피카딜리 서커스 광장'과 싱가포르 최대 규모의 복합 쇼핑몰인 '선텍 시티' 등 세계 주요 도시의 랜드마크 지역에도 옥외 광고를 운영하며 LG 브랜드를 알리는 글로벌 마케팅을 진행하고 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr