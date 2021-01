삼성전자 '비스포크 인덕션' 신제품 출시…3300W 화력 국내 최고

국내 최고 수준 화력 3300W 갖춰(코드식 단일 화구 기준)

듀얼 글라스 디자인 적용

지난해 6월 출시 이후 월평균 매출 80% 이상 성장

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자는 국내 최고 수준의 화력을 갖춘 '삼성 비스포크(BESPOKE) 인덕션' 신제품을 4일 출시한다고 3일 밝혔다.

삼성 비스포크 인덕션은 화이트 세라믹 글라스 상판에 소비자 취향이나 주방 인테리어에 따라 다양한 색상의 조작부를 선택할 수 있도록 한 '듀얼 글라스 디자인'을 적용한 제품이다. 지난해 6월 국내에 첫 선을 보인 뒤 11월까지 6개월 동안 월평균 80% 이상 매출 증가세를 보인 인기 제품이다.

이번 신제품은 단일 화구 기준 최대 3300W(와트)의 강력한 화력을 구현해 한층 빠른 조리가 가능하다. 별도의 전기 공사 없이 플러그만 꽂아 사용 가능한 코드식 기준으로는 국내 최고 수준이다.

최대 10분 동안 집중적으로 초고화력을 내는 '맥스(Max) 부스트' 기능을 3개 화구 모두에 적용시켜 짧은 조리 시간 동안 다양한 조리를 가능하게 해준다.

맥스 부스트 기능 사용 시 가장 큰 화구의 경우 기존 대비 약 10% 증가한 최대 3300W 출력을 구현하며 전체 화구 출력은 최대 3400W에 이른다.

이 외에 ▲충격으로 인해 글라스 측면이 깨지는 것을 방지하는 4면 테두리의 메탈 프레임 ▲변색 걱정 없이 오염물을 쉽게 제거할 수 있게 한 '쇼트세란' 글라스 ▲잔열 표시, 안전 잠금 등 다양한 조리 환경에 적합한 15가지 안심 설계 등 삼성 비스포크 인덕션의 차별화된 기능은 그대로 적용됐다.

삼성 비스포크 인덕션은 빌트인 타입과 프리스탠딩(높이 8cm, 15cm 케이스) 타입으로 출시돼 원하는 대로 설치 가능하다. 핵심 부품인 상판과 메탈 프레임은 3년, IH코일은 10년 무상보증 서비스를 제공한다.

가격은 출고가 기준 159만~169만원이다.

이달래 삼성전자 생활가전사업부 상무는 "삼성전자 비스포크 인덕션은 세련된 디자인으로 기존 인덕션 시장의 트렌드를 바꾸고 있다"며 "한층 강력해진 화력이 적용된 이번 신제품 출시를 통해 국내 소비자들의 주방 경험을 바꿀 것"이라고 소개했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr