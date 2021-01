中상하이서 영국발 변이 바이러스 1명 확진

[아시아경제 조유진 기자] 중국 상하이에서도 영국발 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스 확진자가 발생했다.

2일 상하이 질병통제관리센터에 따르면 지난 14일 영국발 상하이행 항공편을 타고 중국에 입국한 여성이 'B.1.1.7'로 명명된 영국발 변이 바이러스에 감염됐다.

상하이 질병통제관리센터는 "영국에서 유학 중인 23세 여성 환자는 현재 상하이 코로나19 치료 병원에서 치료를 받고 있다"면서 "함께 탑승했던 승객들은 14일 격리 기간 특별한 증상을 보이지 않았다"고 설명했다.

쉬원보 중국 질병통제관리센터 감염병 소장은 현지 매체와 기자회견에서 "상하이로 유입된 변이 바이러스는 이전 변이 바이러스와 비교해서 사망률이나 치명성에서 큰 차이가 나타나지 않고 있다"면서 "과도하게 두려워할 필요는 없다"고 말했다.

쉬 소장은 최근 승인된 중국산 코로나19 백신이 변이 바이러스에 효과가 있느냐는 질문에는 "아직 변이 바이러스가 중국산 백신의 효과에 영향을 끼치는지는 확인되지 않고 있다"고 답했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr