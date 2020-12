김종호 민정수석도 사의 표명…"대통령 백지 위에서 국정 운영 구상할 수 있도록"

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 정만호 청와대 국민소통 수석은 30일 오후 춘추관 브리핑을 통해 "오늘 청와대 참모진의 사의 표명이 있었다"고 밝혔다.

정만호 수석은 "노영민 비서실장과 김상조 정책실장, 김종호 민정수석은 오늘 문재인 대통령에게 국정 운영 부담을 덜어드리고, 국정 일신의 계기로 삼아 주기를 바라는 의미에서 사의를 표명했다"고 설명했다.

정만호 수석은 "국가적으로 어려운 시기에 대통령께서 백지 위에서 국정 운영을 구상할 수 있도록 물러나겠다는 뜻을 밝힌 것"이라고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr