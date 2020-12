BNK경남은행, 오픈뱅킹 신규 고객 이벤트…최대 5만원 캐시백

경남은행 계좌로 1만원 이상 이체하면 최대 5만원 캐시백

[아시아경제 박선미 기자] BNK경남은행은 내년 2월말까지 ‘오픈뱅킹 신규 고객 이벤트’를 진행한다고 30일 밝혔다.

오픈뱅킹 신규 고객 이벤트 기간 중 BNK경남은행 모바일뱅킹을 이용해 오픈뱅킹 서비스에 신규 가입하거나 신규 가입 후 타 금융기관 계좌에서 BNK경남은행 계좌로 1만원 이상 이체하면 최저 10원에서 최대 5만원까지 캐시백해 주는 돈주머니를 준다.

오픈뱅킹 서비스 신규 가입에 따른 돈주머니는 최초 1회 제공된다. 타 금융기관 계좌에서 BNK경남은행 계좌로 1만원 이상 이체 건에 한해 일일 1회 돈주머니가 제공된다.

디지털금융본부 최우형 그룹장은 “은행과 핀테크 업체에만 한정적으로 이용할 수 있었던 오픈뱅킹 서비스가 상호금융, 증권사 등 타 금융권으로까지 확대됐다"며 "BNK경남은행 모바일뱅킹 앱에 타 금융기관 계좌를 등록하면 더욱 편리하게 금융생활을 이어갈 수 있다. 더불어 약 두 달간 진행되는 오픈뱅킹 신규 고객 이벤트에 참여하면 캐시백 당첨 행운을 매일 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.

