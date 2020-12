[e 공시 눈에 띄네]코스닥-29일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 박셀바이오 박셀바이오 323990 | 코스닥 증권정보 현재가 257,400 전일대비 59,400 등락률 +30.00% 거래량 1,819,082 전일가 198,000 2020.12.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 임상 결과발표!! 단숨에 급등 할 제2의 셀트리온!국산치료제! 조건부 승인 임박! 발표 후엔 늦습니다!!국내치료제 급등랠리! 승인 임박 소식! 단숨에 오릅니다! close =권리락(무상증자)

◆ GV GV 045890 | 코스닥 증권정보 현재가 430 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 430 2020.12.29 00:00 장중(20분지연) 관련기사 GV, 100억 규모 제3자 배정 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-25일GV, 문정식 더베스트컨설팅그룹 대표를 경영지배인으로 선임 close ='채권자에 의한 파산신청설' 풍문 사유 미해소…해소시까지 주권매매거래정지

◆ 파크시스템스 파크시스템스 140860 | 코스닥 증권정보 현재가 90,600 전일대비 10,600 등락률 +13.25% 거래량 169,744 전일가 80,000 2020.12.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 제12회 대한민국코스닥대상 대상에 파크시스템스[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일[e공시 눈에 띄네]코스닥-31일 close =17억5000만원 규모 공급계약

◆ 우원개발 우원개발 046940 | 코스닥 증권정보 현재가 6,210 전일대비 180 등락률 +2.99% 거래량 164,926 전일가 6,030 2020.12.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 우원개발, 두산중공업과 468억원 규모 고속국도 건설 계약우원개발, 건설 중소형 테마 상승세에 7.01% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일 close =두산중공업과 468억원 규모 고속국도 건설 계약

◆ 행남사 행남사 008800 | 코스닥 증권정보 현재가 1,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,770 2020.12.29 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-1일[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close =상장폐지 결정

◆ 해덕파워웨이 해덕파워웨이 102210 | 코스닥 증권정보 현재가 1,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,100 2020.12.29 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일해덕파워웨이 "희준씨앤씨, 이사회결의 무효확인의 소 취하"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close =상장폐지 결정

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr