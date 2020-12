"영국, 1주일에 200만명 백신 접종해야 3차 유행 막아"

[아시아경제 조슬기나 기자]영국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 3차 유행을 막기 위해서는 1주일에 200만명을 상대로 백신을 접종해야 한다는 연구 결과가 나왔다.

28일(현지시간) 주요 외신에 따르면 영국 런던 위생 열대의학 대학원(LSHTM)은 발간 예정인 논문 초안에서 이같이 밝혔다. 이날을 기준으로 한 영국의 코로나19 사망자는 7만1000명을 넘어선 것으로 파악된다. 누적 감염자는 약 230만명이다.

LSHTM은 3차 유행을 막기 위해서는 내달 잉글랜드 전역에 4단계 봉쇄령을 내려 학교를 휴업하고 1주일에 200만 명씩 백신을 접종해야 한다고 지적했다. 또한 코로나19 백신이 부족할 경우 내년 신규 확진자와 중증 환자, 사망자 수가 올해 수치를 넘어설 것으로 우려했다.

영국 정부는 코로나19 변이 바이러스의 전파력이 기존 바이러스보다 높다고 판단, 성탄절 연휴 전후로 런던과 잉글랜드 남동부를 중심으로 봉쇄 조치를 강화하는 한편, 내년 1월 4일부터 옥스퍼드대와 아스트라제네카가 공동개발한 백신 보급에 나서기로 한 상태다.

