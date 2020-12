한국테크놀로지그룹 '한국앤컴퍼니' 사명 변경

[아시아경제 성기호 기자] 한국테크놀로지그룹이 사명을 '한국앤컴퍼니'로 변경했다. 지난해 5월 한국타이어월드와이드에서 한국테크놀로지그룹으로 사명을 변경한 지 약 1년 7개월 만이다.

한국테크놀로지그룹은 29일 오전 임시주주총회를 열고 상호명 변경 안건을 승인했다. 사명 변경은 주총 의결 이후 즉시 적용돼 이날부터 새로운 사명을 사용하게 된다.

한국테크놀로지그룹은 코스닥 상장업체 한국테크놀로지가 법원에 상호 사용 금지 가처분을 신청하면서 상호명 분쟁에 휘말렸다.

법원은 한국테크놀로지가 제기한 가처분 신청을 지난 5월 일부 인용하고 간판과 선전 광고물, 사업 계획서 등에 상호를 사용하지 않을 것을 권고했다. 이에 한국테크놀로지그룹은 이의 신청을 제기했지만 법원이 기각해 다시 항고했다.

한국테크놀로지그룹은 불필요한 논란을 피하기 위해 사명을 변경했지만, 향후 법적 대응은 계속 이어갈 것이라고 밝혔다.

