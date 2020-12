주호영 국민의힘 원내대표가 29일 국회에서 열린 제1차 언택트 정책 워크숍에 참석, 대한적십자사로부터 받은 포장증을 들어보이고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.