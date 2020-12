하태경 "동부구치소 집단감염 추미애 책임…무능한 장관"

[아시아경제 강주희 기자] 하태경 국민의힘 의원이 28일 서울 동부구치소에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 것과 관련, 추미애 법무부 장관을 향해 "구치소 운영의 최종 책임자인 추 장관이 (책임을) 져야 한다"며 "헌정사상 가장 무능한 장관"이라고 비난했다.

하 의원은 28일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "문재인 대통령이 K방역 홍보하다 백신 뒷전이었듯 추 장관은 윤석열 쫓아내기에 바빠 본업인 재소자 관리 뒷전이었다"며 이같이 말했다.

하 의원은 "서울 동부구치소에서 코로나19 확진자 541명이 쏟아졌다. 정부에서 운영하는 시설 중에서 가장 많은 확진자가 나왔다"며 "명백한 인재"라고 지적했다.

이어 "밀집 시설인 구치소는 코로나19 취약 시설이라 특별히 더 방역에 신경을 써야 한다. 특히 동부구치소는 다른 구치소보다 밀집·밀접·밀폐의 '3밀' 특징이 강해 더더욱 엄격한 방역 조치가 필요했다"며 "하지만 수감자들에게 확진자 발견 전까지 마스크조차 지급되지 않았고 접촉자 관리에도 구멍이 숭숭 뚫렸다. 방역당국이 그렇게 이야기했는데도 허술한 방역관리로 대규모 확진이 발생한 것"이라고 비판했다.

그러면서 "동부구치소 대량 감염의 책임은 구치소 운영의 최종 책임자인 추 장관이 져야 한다"며 "추 장관은 대한민국 헌정사에서 악하기만 한 게 아니라 가장 무능한 장관으로 기록될 것"이라고 꼬집었다.

한편, 법무부에 따르면 동부구치소 재소자 코로나19 확진자는 28일 오전 0시 기준 수용자 488명, 직원 21명, 출소자 6명 등 총 515명으로 집계됐다.

교정당국에 따르면, 동부구치소 확진자 중 350명은 이날 오전 경북 청송군 경북북부 제2교도소(청송교도소)로 이송됐다. 이송 대상은 무증상·경증자들로, 기저 질환자와 고령자는 동부구치소에 남았다.

청송교도소로 이송된 350명은 전원 독거 수용되며, 완치 판정을 받은 뒤 동부구치소로 복귀할 예정이다. 청송교도소 측은 의료진 14명(의사 5명·간호사 9명)과 소내 직원 200명을 동원해 집중 치료에 힘쓸 예정이라고 밝혔다.

