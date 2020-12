헤라 '뉴 루즈홀릭' 출시

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 198,500 전일대비 4,000 등락률 -1.98% 거래량 93,950 전일가 202,500 2020.12.28 10:51 장중(20분지연) 관련기사 아모레퍼시픽 '헤어살롱 코디네이터' 양성아모레퍼시픽, 아이오페 더 비타민 C23 특허기술상외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 의 럭셔리 브랜드 헤라가 새로운 컬러와 패키지로 탈바꿈한 ‘뉴 루즈홀릭’을 28일 출시했다.

헤라는 뉴 루즈홀릭을 통해 전세계에서 가장 컨템포러리한 도시인 서울에서 영감을 받은 ‘뉴 클래식’ 메이크업 룩을 제안한다. 기존의 뻔한 레드를 넘어 헤라만의 시각으로 재해석한 클래식 컬러를 구현했다. 특히 한국 여성의 피부 톤에 가장 잘 맞는 중채도 중심의 색채로 구성해 어떤 색을 발라도 분위기 있는 어퍼 럭셔리 룩을 선사한다.

이번 제품은 각기 다른 질감을 지닌 ‘루즈홀릭’과 ‘루즈홀릭 매트’ 2가지 종류로 출시된다. 루즈홀릭은 입술 속부터 올라온 듯한 은은한 광과 풍부한 보습감을 제공해준다. 루즈홀릭 매트는 완벽히 밀착되는 컬러와 부드러우면서도 가벼운 텍스쳐가 공존하는 것이 특징이다.

패키지 역시 기존의 센슈얼 라인과는 차별화된 디자인으로 소장가치를 높였다. 건축학적 요소를 반영해 고급스러운 느낌을 극대화했으며, 손을 따라 부드럽게 흐르는 곡선으로 우아함을 더했다.

뉴 루즈홀릭은 이날부터 SSG 등 백화점 몰에서 사전 출시되며, 새해 1월1일부터 전국 백화점과 면세점 헤라 매장 및 아모레 카운셀러 등 오프라인 채널과 각종 온라인 채널에서 공식 출시될 예정이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr