GS25, 채식주의자 위한 ‘비건 간편식’ 떡볶이 2종 선보여

[아시아경제 이승진 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 비건(채식주의)간편식 2종을 출시한다고 28일 밝혔다.

이번에 GS25가 선보이는 비건간편식은 '베지가든 매운떡볶이'와 '베지가든 짜장떡볶이' 2종이다. 해당 제품은 소스를 비롯한 모든 양념과 제품에 육류성분을 사용하지 않은 '노미트'로 한국비건인증원의 비건인증을 받아 신뢰도를 높였다. 원료의 입고부터 최종 완제품까지 해썹(HACCP) 공정을 통해 철저히 관리되고 대체육 전용라인을 사용해 육류성분의 혼입을 원천적으로 배제했다.

GS25는 집에 머무는 시간이 늘어난 고객들이 간편식을 선호하는 추세에 따라 해당 카테고리 라인업을 강화하고자 이번 비건간편식을 출시하게 됐다. 이를 통해 고객들에게 편의점에서 손쉽게 채식을 즐기는 경험을 제공하며 채식초보자와 채식주의자들의 만족감이 높아질 것으로 예상한다.

또 GS25는 100% 식물성재료로 고객건강과 환경보호, 동물복지 등 지속가능한 미래와 사회적 책임에 대해 관심이 큰 밀레니얼과 Z세대 고객들에게 호응을 얻을 것으로 기대하고 있다.

권민균 GS리테일 가공기획팀 상품기획자(MD)는 “누구나손쉽게 채식을 즐기고 경험할 수 있도록 대중성이 높은 국민간식 떡볶이를 비건화한 제품을 출시하게 됐다”며 “향후에도 매일 먹는 소중한 한 끼 식사 본연에 가치에 집중하고 고객들의 다양한 신념에 부합하는 차별화 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

