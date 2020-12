[아시아경제 이춘희 기자] 로또복권 운영사 동행복권은 제943회 로또복권 추첨에서 1등 당첨번호로 '1, 8, 13, 36, 44, 45'가 뽑혔다고 26일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 '39'다.

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 7명으로 각각 34억3505만원의 당첨금을 받게 된다. 당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 74명으로 각 5416만원씩, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 2722명으로 147만원씩을 수령하게 된다.

당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 13만5763명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5천원)은 223만8429명으로 집계됐다.

