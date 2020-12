'브렉시트' 맞은 EU, 곧 영국과 무역합의 승인 예정

[아시아경제 이춘희 기자] 유럽연합(EU) 27개 회원국이 지난 24일 타결된 영국과 무역합의 검토에 착수, 며칠 내 승인할 것으로 알려졌다.

26일 해외 언론에 따르면 EU 회원국 대사들은 합의 이튿날인 25일 벨기에 브뤼셀에서 회의를 열고 해당 합의 초안에 대한 평가와 검토 작업에 착수했다.

EU 측 협상 수석대표인 미셸 바르니에는 1250페이지에 이르는 합의안의 세부 내용을 설명했다.

대사들은 이번 합의에 반대를 제기하지 않은 것으로 알려졌다. 또 회원국들이 이번 합의 임시 적용에 대한 결정을 곧 내릴 것이라는 내용을 담은, 유럽의회 앞으로 보내는 서한도 승인했다.

앞서 EU와 영국은 지난 24일 자유무역협정을 포함한 미래관계 협상을 타결했다.

양측은 지난 1월 말 브렉시트(영국의 EU 탈퇴)에 따라 연말까지 설정된 전환기간 내에 협상을 마무리하기로 하고 9개월간 이를 진행해왔다.

전환기간에는 모든 것이 브렉시트 이전 상태로 유지되며, 기간이 종료되는 다음달 1일부터 브렉시트에 따른 실질적인 변화를 맞게 된다.

EU는 다음달 1일 합의를 임시 발효한 뒤 내년 초 유럽의회와 회원국 비준을 마치게 된다.

