뉴욕 사교계 발칵 뒤집은 모든 것이 거짓인 '가짜 상속녀', 누구?

[아시아경제 나한아 기자] 지난해 미국 뉴욕 사교계를 발칵 뒤집어 놓은 일명 '가짜 상속녀'가 뒤늦게 자신의 죄를 반성하고 관련 후일담이 전해지면서 눈길을 끌고 있다.

지난 25일(현지시간) 주요외신은 사기 절도 혐의로 최소 징역 4년을 선고받고 복역 중인 애나 소로킨(29)이 마침내 자신의 잘못을 인정했다고 보도했다.

지난 10월 6일 열린 가석방위원회의 심리 녹취록에 따르면 당시 소로킨은 "나는 정말 부끄러운 짓을 했으며 죄송하다고 말하고 싶다"라며 "나로 인해 많은 사람들이 고통을 겪었다"라고 말했다.

소로킨은 지난 2013년 '애나 델비'라는 가명으로 뉴욕 사교계에 등장해 패션과 예술계 인사들을 사로잡으며 '인플루언서'(Influencer·영향력 있는 개인)가 됐다.

자신을 독일계 백만장자 상속녀라고 주장한 그녀는 머리부터 발끝까지 명품으로 치장하고 맨해튼 특급호텔에 머물면서 고급 레스토랑에서 밥을 먹는 것이 일상이었다.

하지만 지난 2017년 10월 그녀의 사기 행각이 발각됐다. 그녀는 백만장자 상속녀가 아닌 것은 물론 그녀의 경력은 패션스쿨 중퇴자 출신에 패션잡지에서 인턴을 한 것이 전부였다.

보도에 따르면 백만장자라던 그녀의 아버지는 사실 트럭 운전사 출신으로 현재 냉난방 사업을 하는 것으로 알려져 있다. 또 그녀는 서류를 위조해 금융권에서 20만 달러 이상을 대출받고 지인들에게 이체가 바로 안 된다고 핑계를 대며 돈을 빌리고 다닌 것으로 드러났다.

결국 소로킨은 지난해 5월 다수의 절도 혐의와 위조 서류로 은행에서 대출받은 혐의 등으로 징역 4년에서 최대 12년을 선고받고 2만 4000달러의 벌금과 20만 달러에 달하는 피해배상금을 부과받았다.

그녀의 행각은 법정에 설 때도 화제가 됐는데, 스타일리스트를 고용해 법정에 화려한 옷을 입고 등장해 언론의 주목을 받았다.

또 넷플릭스는 영화와 드라마 소재로 어울리는 소로킨의 가짜 인생에 주목해 10만 달러에 달하는 계약을 체결하기도 했다.

한편 소로킨은 내년 2월 가석방될 가능성이 크며 석방되면 독일로 추방될 것으로 보인다고 매체는 전했다. 다만 미국에 머물 경우 어떻게 생계를 유지할 계획인지 묻는 질문에 "작가가 되기 위해 책을 쓰고 있다"라며 "만약 그렇게 되지 못하면 설거지라도 해서 돈을 벌겠다"라고 밝혔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr