신고가 쓴 삼성·LG전자…내년 1분기 실적 전망은?

[아시아경제 이동우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 불구하고 코스피 최고가를 경신 중인 삼성전자와 LG전자가 내년 호실적을 이어갈지 관심이 쏠리고 있다.

26일 금융정보전문기업 에프앤가이드에 따르면 삼성전자는 내년 1분기 예상 매출액 58조4727억원, 영업이익은 8조6027억원으로 올 1분기 대비 각각 5.6%, 33.4% 증가할 것으로 봤다.

삼성전자는 올 3분기 분기 기준 사상 최대 매출액인 66조9642억원을 기록하며 영업이익이 10조원을 넘어섰다. 이는 2018년 4분기 이후 7분기 만에 최대 실적이다.

업계는 삼성전자가 내년 글로벌 D램 시장에서 본격적인 '슈퍼 사이클(장기 호황)'에 진입할 것으로 예상했다. 파운드리(반도체 위탁생산), 이미지 센서 등 비메모리반도체(시스템반도체) 사업도 호실적을 기대했다.

특히 D램의 경우 5세대 통신(5G)과 스마트폰 출하량이 증가하면서 매출 증가 기대감이 커지고 있다. 인텔의 새 중앙처리장치(CPU) 출시로 인한 서버 교체 등 긍정적인 요인으로 내년도 삼성전자의 예상 컨센서스는 매출 260조원에 달할 것으로 내다봤다.

LG전자 또한 내년 1분기 예상 매출액은 15조8547억원으로 올 1분기 대비 7.6% 상승할 것으로 봤다. 같은 기간 영업이익은 1조974억원으로 올해 1분기와 비슷할 것으로 예상했다.

LG전자의 매출 증가는 전장부품(VS) 사업본부의 실적 개선이 주요할 것이라는 분석이 나온다. 고수익성인 전기차 부품 관련 수주와 매출이 꾸준히 증가하고 있다는 평가다.

박형우 신한금융투자 수석연구원은 "내년 VS의 매출액은 전년 대비 23% 증가한 6조8500억원에 달할 것"이라며 "실제 코로나19로 고전한 올해도 수주잔고는 60조원(추정치)으로 전년 대비 7조원 증가했다" 분석했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr