[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주의 한 인조대리석 업체에서 불이 나 1억여 원의 재산피해를 내고 1시간 30분만에 진화됐다.

26일 소방당국에 따르면 이날 오전 1시 45분쯤 남양주시 진건읍의 한 인조대리석 업체에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.

이 불로 창고 1동과 컨테이너, 지게차, 집기류 등이 타 소방서 추산 1억 3000여만 원 상당의 재산 피해가 났고, 인명 피해는 없었다.

소방당국은 목격자 진술 등을 토대로 화재 원인을 조사하고 있다.

