속보[아시아경제 임주형 기자] 인천시는 코로나19 확진자가 49명 추가됐다고 26일 밝혔다.

인천시에 따르면 전날 오후 6시께부터 이날 오전 10시까지 신규 확진자 49명 중 42명은 확진자와 접촉해 감염됐고 5명은 감염 경로가 밝혀지지 않았다.

나머지 2명은 중구 식품 가공업소 확진 1명, 남동구 가족 모임의 N차 감염 1명 등 집단 감염 관련 확진자다.

이로써 중구 식품 가공업소 관련 확진자는 32명, 남동구 가족 모임 N차 감염 확진자는 16명으로 늘어났다.

