'탄소중립 신기술' 대기업 R&D지원 내년 본격논의

수소환원제철기술 등 대기업 역량 필요한 분야 지원 불가피

[아시아경제 문채석 기자] 내년부터 수소환원제철기술 등 탄소중립에 꼭 필요한 신기술에 한해 포스코 등 대기업에도 연구개발(R&D) 지원을 하는 방안을 본격 추진한다. 신기술 개발에 필요한 설비 교체 투자금 유치, 연구소 입지, 화학물질 규제 등을 풀어주는 쪽으로 논의를 한다.

산업통상자원부는 22일 오후 4시 서울 세종대로 대한상공회의소에서 '탄소중립 산업전환위원회 실무회의'를 열고 산업부문 탄소중립 추진방안에 대해 논의했다. 회의에는 산업부와 대한상의, 중기중앙회, 중견기업연합회, 철강·석유화학·시멘트·석유 협회, 산업연구원 등이 참석했다.

이 자리에서 업종·경제단체들은 ▲수소환원제철기술 등 혁신기술 대형 국책R&D과제 추진 ▲그린에너지(수소, 전력) 대량 공급 인프라구축 ▲그린펀드를 통한 재정지원 및 세제지원 ▲탄소저감 설비 투자 시 세액공제 확대 ▲에너지 전환 후 석탄 등 전통산업 구조조정 등 비용 지원 등을 요구했다.

정부는 이 중 대기업 R&D 기술 지원에 긍정적인 입장인 것으로 알려졌다. 탄소중립 관련 신기술 R&D를 추진하려면 대기업의 역량이 필수기 때문에 일정 부분 지원해줄 수밖에 없다는 논리다.

산업부 관계자는 "(탄소중립) R&D 수요자가 대기업인 만큼 당연히 대기업이 참여한다는 전제 아래 R&D 정책을 추진할 생각"이라고 말했다.

그는 "예를 들어 수소환원제철방식의 경우 설비를 전면 교체해야 하기 때문에 대규모 투가 필요하고 연구소 입지, 화학 물질 규제, 각종 부담금이 부담일텐데 최대한 규제를 완화할 수 있도록 할 것"이라며 "아직 구체화된 것은 없지만 내년에 R&D, 세제·재정지원 등을 본격 논의할 것"이라고 했다.

다만 세제지원 문제는 세제당국, 규제당국 등과 협의해야 해 시간이 다소 걸릴 수 있다. 일반적으로 세법개정안은 9월 정기국회에 제출하기 때문에 그 전까지는 새로운 지원안을 만들기가 쉽지 않을 것이란 말도 나온다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr