모더나 백신, 필러 맞은 부위에 염증 붓기 부작용

[아시아경제 나한아 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 모더나가 안면 미용 필러 부위에 염증과 붓기 등의 부작용을 유발할 수 있는 것으로 나타났다.

25일(현지시간) 주요외신에 따르면 미국 식품의약국(FDA) 자문기구인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)는 지난 17일 미국 제약사 모더나 백신의 긴급 사용 승인을 권고하면서 이러한 부작용 사례도 있다고 지적했다.

자문위에 따르면 모더나 백신 임상 시험 과정에서 볼 또는 입술에 필러를 투입한 사람이 붓기와 염증 등의 부작용을 경험했다.

하지만, 전문가들은 이러한 부작용은 쉽게 치료할 수 있는 백신의 면역학적 반응이라며 부작용 때문에 백신을 맞지 않는 일은 없어야 한다고 강조했다.

피부과 전문의 셜리 치는 "백신을 맞게 되면 면역 체계가 활성화되면서 염증을 일으킬 수 있다"라며 "필러 시술 뒤 모더나 백신을 맞고 부작용을 보였던 사람들은 스테로이드제와 항히스타민제 처방으로 치료가 완료됐다"라고 말했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr