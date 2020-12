48회 국가시험에 졸업예정자 34명 전원 합격

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교(총장 추만석) 작업치료과 학생들이 작업치료사 국가시험에 응시해 100% 합격했다.

한국보건의료인국가시험원 주관으로 시행된 제48회 작업치료사 국가시험에 졸업예정자 34명이 전원 통과해 합격률 100%를 기록했다.

이 학과는 1인당 1000시간 임상실습교육, 3PBL(문제해결식) 교육프로그램, 산업체 전문가 특강 등 현장 맞춤형 교육을 지속적으로 펼쳐왔다.

작업치료과 장철 학과장은 “변화하는 국가고시 체계에 맞춘 다양한 국가고시 프로그램과 개인별 밀착지도로 높은 국가고시 합격률과 취업률을 유지하고 있다”고 말했다.

장 학과장은 “더욱 체계적인 1대1 맞춤형 취업 교육과 전문작업치료사 양성 교육 시스템을 다지겠다”고 말했다.

