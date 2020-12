與 "재판부 판결 너무 가혹...윤석열이 노린 것이 바로 이런것"

野 "윤석열이 옳았다...판사들에 대한 공격 시작될까 걱정"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당이 정경심 동양대 교수가 징역 4년을 선고받고 법정구속된데 대해 "재판부의 판결의 너무 가혹하다"는 입장을 내놨다.

신영대 민주당 대변인은 23일 오후 현안 브리핑에서 "재판부의 판결이 너무 가혹하여 당혹스럽다. 앞으로 남은 재판과정에서 진실이 제대로 밝혀지기를 바란다"고 말했다.

김용민 민주당 의원도 페이스북 글을 통해 "윤석열이 판사사찰을 통해 노린것이 바로 이런것"이라며 "윤석열과 대검의 범죄는 반드시 처벌받아야 한다"고 강조했다.

김남국 민주당 의원도 "가슴이 턱턱 막히고 숨을 쉴수 없다"며 "세상 어느 곳 하나 마음 놓고 소리쳐 진실을 외칠 수 있는 곳이 없는 것 같다. 함께 비를 맞고 돌을 맞으면서 같이 걷겠다"고 했다.

범여권으로 분류되는 김진애 열린민주당 의원은 "결국 법원의 검찰 편들기인가? 윤석열 검찰총장 장모는?"이라며 "표창장과 인턴확인서가 더 위험한 것인가"라고 의문을 표했다.

반면 국민의힘 의원들은 "윤석열이 옳았다"는 입장을 내놨다. 하태경 국민의힘 의원은 페이스북 글에서 "결국 윤석열 검찰총장이 옳았다"며 "이번 법원 판결로 조국 일가의 범죄가 인정되며 '윤석열 쫓아내기'는 아무런 정당성이 없음이 입증됐다"고 밝혔다. 김웅 국민의힘 의원도 "이제 판사들에 대한 공격이 시작될 것 같아 걱정"이라고 말했다.

이날 서울중앙지법 형사합의 25-2부(부장판사 임정엽 권성수 김선희)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 정 교수에게 징역 4년과 벌금 5억원을 선고하고 1억3894여만원의 추징을 명했다. 재판부는 정 교수의 입시비리 혐의를 모두 인정했으며 사모펀드 비리 혐의와 관련해서는 일부 혐의는 유죄, 일부 혐의는 무죄로 판단했다. 정 교수는 선고 이후 법정구속됐다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr