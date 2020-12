강은호 방사청장, 국방과학연구소장 응모했다 친정 복귀

방위사업청장에 방사청의 핵심 요직을 두루 거친 강은호(54) 전 차장이 내정됐다. 지난달 초 방사청에서 물러나면서 국방과학연구소(ADD) 소장으로 자리를 옮길 것으로 관측됐으나 이내 친정으로 돌아왔다.

23일 방사청에 따르면 행시 33회로 공직에 입문한 강 내정자는 지난 2006년 개청 당시부터 방사청에 몸담았다. 다양한 부서를 경험하면서 전문지식과 아이디어가 풍부한 편이라는 평가를 받는다. 방사청의 유도무기사업부장, 방산기술통제관, 기획조정관, 지휘정찰사업부장, 기반전력사업본부장 등을 거쳐 작년 12월 말 방사청 2인자에 해당하는 차장으로 승진했다.

강 내정자는 방사청 차장 승진 1년도 안 돼 지난달 초 돌연 사직서를 제출했고, ADD 소장직에 응모할 것이란 소문이 돌았다. 강 내정자는 실제 ADD 소장직에 지원서를 제출, 차기 소장으로 유력하게 거론됐다. 국방부와 방사청 관계자들은 그가 사실상 ADD 소장으로 낙점될 것으로 예측해왔다.

국방부가 ADD 소장직 모집 공고를 내면서 응시 자격에 '방위사업청 고위공무원급'을 새로 포함한 것을 놓고 강 내정자를 염두에 둔 행정조치가 아니냐는 얘기도 돌았다. 강 내정자는 지난주 ADD 취업을 위한 심사까지 받았다. 취업 심사를 위한 공직자윤리위원회 자료 제출 공문에 방사청의 사업관리 책임자를 역임한 기간은 빠졌다는 의혹까지 제기됐다.

강 내정자가 ADD 소장직에 응모하기 전부터 퇴직 공직자 취업 심사를 받기까지 잡음이 지속됐다. 그가 ADD가 아닌 방사청으로 돌아온 것은 이런 논란을 의식한 것 아니냐는 관측도 나온다.

한편 강 내정자가 방사청장에 낙점되면서 그와 경쟁했던 강태원 현 ADD 부소장이 소장으로 승진이 유력해 보인다. 두 사람이 차기 소장 후보로 압축됐기 때문이다.

▲ 행시 33회 ▲ 전주 완산고 ▲ 연세대 행정학과 ▲ 방사청 지휘정찰사업부장 ▲ 방사청 사업관리본부장 ▲방사청 기반전력사업본부장 ▲ 방사청 차장

