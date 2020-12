정 총리 "내년 청년 55만5000명 구직활동 직접 지원…누구나 고용보험 가입"

"청년특화주택 7만7000호 등 27만3000호 공급"

"디지털·그린시대 선도 청년인재 10만명 키울 것"

"저소득 청년 10만명 사회출발 자산형성 도울 것"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 23일 "내년도에 청년 55만5000명의 구직활동을 직접 지원하고, 일하는 청년은 누구나 고용보험에 가입할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제2차 청년정책조정위원회에서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 청년이 가장 혹독한 현실에 직면해 있다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "청년의 주거는 직장·학교와 가깝고 편의시설도 갖춰진 청년특화주택 7만7000호 등 27만3000호를 공급하고, 반지하·고시원의 열악한 주거환경을 개선해 청년답게 살 수 있도록 하겠다"고 피력했다.

이어 "교육분야는 저소득층 대학생이 등록금 부담으로부터 완전히 자유로워지도록 정부지원을 늘리고, 디지털·그린시대를 선도할 청년인재 10만명을 학교·지역·기업이 함께 키우겠다"고 언급했다.

또한 "복지와 문화 분야는 희망저축계좌를 신설해 저소득 청년 10만명의 사회출발 자산형성을 돕고, 매달 한번은 청년이 문화생활을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

아울러 "참여와 권리 분야는 청년이 청년의 삶을 직접 결정할 수 있도록 정부위원회 참여를 대폭 늘리고, 온·오프라인 청년정책 전달체계를 구축해 언제 어디서나 쉽게 활용할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

정 총리는 "우리 청년들이 움츠린 어깨를 펴고 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 정부가 온기를 불어넣겠다"며 "우리 청년들이 공감하고 기댈 수 있는 따뜻한 정책을 펼쳐나가겠다"고 강조했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr