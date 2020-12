한중 외교차관 화상회의…"고위급간 교류·소통을 더욱 촉진"

‘동북아 방역·보건 협력체' 출범 가속화 협력

[아시아경제 임철영 기자] 최종건 외교부 제1차관이 23일 오전 러위청 중국 외교부 부부장과 화상회의를 갖고 고위급 교류 등 한중관계와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 등 상호 관심사에 대해 논의했다.

양 차관은 양국 정상 및 고위급간 교류가 한중 관계 발전에 미치는 중요성에 인식을 같이하고 코로나19 상황에서도 대면·비대면 등 다양한 방법을 활용한 고위급간 교류·소통을 더욱 촉진해 나가기로 했다.

양측은 지난달 양국 외교장관이 합의한 ?한중 문화교류의 해(2021-2022) 추진 ?수교 30주년 대비 한중관계 미래발전위원회출범 등 관련 후속조치를 착실히 이행해 나가기로 하는 한편 상호 민감하게 여겨질 수 있는 사안에 대해서도 양국간 긴밀한 소통을 지속해 나가기로 했다.

아울러 양 차관은 코로나19 장기화 추세 하에서 방역조치를 유지하면서도 신속통로 확대, 항공편 증편 등을 통한 양국간 인적 교류를 계속 확대해 나갈 필요성에 대해 의견을 같이 하고 이를 위해 긴밀히 협력해 나가자고 했다.

이어 양측은 중측이 지지 입장을 표명한 ‘동북아 방역·보건 협력체’ 구상의 구체 추진 방안에 대해서도 의견을 교환하는 한편 협력체 출범 가속화를 위한 긴밀한 소통과 협력을 유지해 나가기로 했다.

한편 러 부부장은 최 차관의 중국 방문을 초청했고 최 차관은 이에 사의를 표하고 구체 방문 시기 등에 대해 지속 협의해 나가자고 답변했다.

