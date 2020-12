상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달

코스닥은 낙폭 축소

[아시아경제 이민우 기자] 오전 중 주춤하며 2710대까지 내려갔던 코스피가 상승전환하며 2760선에 도달했다.

23일 오후 2시 기준 코스피는 전날보다 1.01% 오른 2761.22를 기록했다. 강보합 출발한 뒤 오전 들어 하락 전환해 2716.28까지 내려간 뒤 다시금 반등하는 모양새다.

장 초반 매도로 일관했던 기관이 매수세로 전환하며 지수 상승을 이끈 것으로 보인다. 기관은 2150억원을 순매수했으며 외국인도 341억원어치를 사들였다. 반면 개인은 2404억원을 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 기계업종의 상승폭이 2.91%로 가장 컸다. 이어 전기전자(2.15%), 운수장비(1.70%) 등의 순이었다. 종이·목재(-2.02%), 의약품(-1.55%), 건설업(-0.76%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분이 상승세다. 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 4,500 등락률 +3.40% 거래량 1,639,428 전일가 132,500 2020.12.23 14:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복빈폴키즈, 아기 판다 '푸바오' 협업 상품 출시 close 의 상승폭이 3.0%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 2,500 등락률 +2.22% 거래량 2,717,200 전일가 112,500 2020.12.23 14:52 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 검색 상위 랭킹... 주가 2.22%강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑ close (1.7%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,600 전일대비 1,300 등락률 +1.80% 거래량 16,502,645 전일가 72,300 2020.12.23 14:52 장중(20분지연) 관련기사 '삼성청년 SW아카데미' 3기 수료…2년간 1000여명 취업 성공삼성전자, 취향 따라 디자인 선택…'비스포크 큐브 에어' 출시코스피·코스닥 모두 하락전환 close (1.2%), 현대차(1.0%) 등의 순이었다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 798,000 전일대비 5,000 등락률 -0.62% 거래량 98,959 전일가 803,000 2020.12.23 14:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑ close (-0.6%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 554,000 전일대비 1,000 등락률 -0.18% 거래량 236,840 전일가 555,000 2020.12.23 14:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복삼성SDI, 최근 5일 외국인 27만 4970주 순매수... 주가 56만 6000원(-0.35%) close (-0.3%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 283,500 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 435,156 전일가 284,000 2020.12.23 14:52 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑[특징주]코로나 확산에 또다시 언택트?시총 상위 종목 중 '네이버·카카오'만 ↑ close (-.01%) 등은 떨어졌다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 358,500 전일대비 500 등락률 -0.14% 거래량 1,195,149 전일가 359,000 2020.12.23 14:52 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 주가 36만 1500원.. 전일대비 0.7%코스피·코스닥 모두 하락전환코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑ close 은 보합을 보였다.

코스닥도 다시금 반등하는 모양새다. 같은 시간 전날보다 0.12% 떨어진 927.59를 기록했다. 약보합 출발한 이후 장 초반 938.91까지 뛰어올랐지만 이내 하락세로 전환, 918.44까지 내려갔다. 이후 오후 들어 다시금 반등하며 낙폭을 좁히는 모습이다.

외국인과 개인의 매수세가 지수 반등을 이끌였다. 각각 1480억원, 453억원을 순매수했다. 기관은 1156억원을 순매도했다.

하락한 업종이 더 많았다. 종이·목재(-2.49%), 화학(-2.16%), 제약(-1.51%), 출판·매체복제(-1.51%) 등의 순이었다. 반면 통신서비스(2.04%), IT부품(1.50%), 반도체(!.24%) 등은 올랐다.

시총 상위 업종 중에서는 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 325,900 전일대비 18,600 등락률 +6.05% 거래량 150,099 전일가 307,300 2020.12.23 14:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워 close 의 상승폭이 6.6%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 264,800 전일대비 9,200 등락률 +3.60% 거래량 35,121 전일가 255,600 2020.12.23 14:52 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…2750선 회복제12회 대한민국코스닥대상 대상에 파크시스템스기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세 close (3.2%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 77,000 전일대비 2,400 등락률 +3.22% 거래량 1,000,258 전일가 74,600 2020.12.23 14:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 하락전환강보합 출발 코스피…2750선 회복코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승 close (2.9%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 241,400 전일대비 7,400 등락률 +3.16% 거래량 2,019,690 전일가 234,000 2020.12.23 14:53 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 1.28%국내치료제! 임상 결과발표! 대장 株 뒤집힌다!정부 긴급! 국내치료제! 다음 국책과제 선정! 제2의 대웅제약! close (2.1%) 등의 순이었다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 152,000 전일대비 7,200 등락률 -4.52% 거래량 720,236 전일가 159,200 2020.12.23 14:52 장중(20분지연) 관련기사 [코스닥 거래대금 2600兆] '제약·바이오'가 상승 주도한 코스닥코스피·코스닥 모두 하락전환코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워 close (-4.5%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 187,100 전일대비 7,500 등락률 -3.85% 거래량 744,128 전일가 194,600 2020.12.23 14:53 장중(20분지연) 관련기사 [코스닥 거래대금 2600兆] '제약·바이오'가 상승 주도한 코스닥코스피·코스닥 모두 하락전환코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑ close (-4.0%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,100 전일대비 800 등락률 -0.88% 거래량 663,738 전일가 90,900 2020.12.23 14:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑에이치엘비 "리보세라닙, 병용임상서 담낭암, 폐암 ‘완전 관해’ 관찰"코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워 close (-0.6%) 등은 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr