이낙연 "중대재해기업처벌법, 임시국회 처리 속도 내야"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 지도부가 중대재해기업처벌법 임시국회 처리를 위해 속도를 내야 한다고 촉구했다.

이 대표는 23일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "정기국회서 미처 처리 못한 민생·개혁·혁신·정의를 위한 법안들이 계류돼 있다"면서 "산업재해 가족들이 혹한에도 단식농성하며 처리를 기다리는 중대재해기업처벌법, 당정 협의된 4·3 특별법, 택배 노동자를 위한 생활 물류서비스 발전법 등을 임시국회 안에 처리하도록 속도를 내주시길 바란다"고 말했다.

김태년 민주당 원내대표도 "주호영 국민의힘 원내대표가 중대재해기업처벌법을 1월8일까지 제정하도록 임하겠다고 공언했다. 빠른 시일 내 상임위 법안 소위가 열려야 한다고도 말했다"며 "민주당은 야당과 중대재해기업처벌법 논의를 시작하겠다"고 말했다.

그러면서 "이번 임시국회에서 중대재해법을 처리하려면 하루가 급하다. (임시국회 마지막날인) 8일까지 고작 2주 밖에 안 남았고 쟁점이 아주 많다"면서 "오늘부터 국회 법제사법위원회의 법사위 법안심사소위가 열리도록 국민의힘의 협조를 바란다"고 강조했다. 이어 "여야가 뜻을 모으면 안전소홀로 인한 사고를 막을 수 있는 실효적인 법이 만들어진다"며 "산업재해 다중피해 사전 예방할수 있는 정책적 조치도 함께 마련할 것이라는 말씀을 드린다"고 덧붙였다.

한편 이 대표는 신종 코로나19 백신 확보가 늦어지고 있다는 야당의 지적, 언론 보도와 관련해선 "터무니 없는 공포를 조장하고 있다"고 비판했다.

이 대표는 "20일 기준 한국의 인구 십만명당 코로나 누적 확진자는 97명으로 OECD 기준 3위"라면서 "우리는 상대적으로 잘 해왔다"고 말했다. 이어 "며칠 안에 국산 치료제 조건부 사용 승인을 식약처에 접수하고 안정성 효과성을 확인하며 치료제 백신 접종을 앞당길것"이라면서 "터무니없는 공포를 조장하는 보도에 대해선 단호히 대처하겠다"고 말했다.

양향자 민주당 최고위원도 "일부 언론과 야당의 근거 없는 주장이 도를 넘었다"며 "코로나19와 관련해서 정부보다 많은 정보와 역량을 가진 곳은 없다. 백신의 정치화는 당장 멈춰야 한다"고 강조했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr